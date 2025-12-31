São Paulo define permanências de Enzo Díaz e Tapia e saída de Galoppo para o River Plate

O São Paulo definiu, nesta quarta-feira, 31 de dezembro, uma negociação com o River Plate e acertou a permanência de dois jogadores em definitivo: o lateral-esquerdo Enzo Díaz e o atacante Tapia. Nesta operação, o meio-campista Galoppo foi cedido para o clube argentino.

Enzo Díaz, que chegou ao clube por empréstimo em janeiro, assinou o novo vínculo até 31 de dezembro de 2028. Na transação, a diretoria do clube paulista acertou a compra de 60% dos direitos federativos do atleta.

O jogador foi o terceiro atleta mais utilizado pela equipe ao lado de Alisson e disputou 54 partidas. Neste período, ele mostrou bom desempenho tanto na marcação como no apoio ao ataque, fez um gol e deu sete assistências.

Os dois clubes ajustaram também os detalhes contratuais relativos ao atacante Tapia. O São Paulo exerceu a opção de compra prevista no empréstimo e assegurou a aquisição de 60% dos direitos econômicos do jogador, que agora passa a integrar o elenco de forma definitiva. O seu novo vínculo tem validade até 31 de dezembro de 2029.

Atacante da seleção chilena, Tapia desembarcou no CT da Barra Funda em julho de 2025. Nos 21 jogos que participou com a camisa são-paulina, ele balançou as redes adversárias em cinco oportunidades.