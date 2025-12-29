São Paulo acerta venda do atacante Erick ao Vitória e continua reduzindo o elenco

O São Paulo acertou com o Vitória a transferência em definitivo do atacante Erick. O jogador de 28 anos estava no clube de Salvador emprestado até o fim de 2025 e rendeu R$ 7 milhões aos cofres do time paulista. Pela equipe do Morumbi, Erick disputou 45 partidas, com 3 gols e 5 assistências.

A intenção dos dirigentes são-paulinos é reforçar o elenco do técnico Hernán Crespo sem fazer grandes investimentos. A contratação do jogador Danielzinho, destaque do Mirassol no Brasileiro, cumpriu esta estratégia.

O atleta de 31 anos assinou contrato até 31 de dezembro de 2027 e chega com a missão de dar mais mobilidade no setor de meio-campo. A operação não teve custo de transferência para o São Paulo, já que o acordo de Danielzinho com o Mirassol terminaria em 2025.

A saída de alguns atletas sem muito espaço e a consequente redução do elenco também faz parte desta nova filosofia de trabalho. O São Paulo já anunciou o empréstimo do lateral-direito Mailton para o Fortaleza.