Santos instala gramado sintético no CT Rei Pelé; Neymar é um feroz crítico da tecnologia

O Santos anunciou neste domingo que está instalando no campo 1 do CT Rei Pelé grama sintética e cita como vantagens mais durabilidade, menor necessidade de manutenção e condições ideais para o trabalho diário da equipe profissional. "Essa atualização coloca nossos atletas em um ambiente de treinamento de nível internacional e mostra nosso compromisso em oferecer as melhores condições possíveis para a equipe", afirmou o presidente do Santos, Marcelo Teixeira.

Neymar, porém, é um grande crítico da tecnologia. O camisa 10, que negocia com o clube uma renovação de contrato, passou no início da semana por uma bem sucedida artroscopia no joelho esquerdo e já deu inicio ao tratamento fisioterápico visando estar na Copa do Mundo de 2026.

Desde que retornou ao País, neste ano, Neymar disputou apenas um jogo em gramado sintético e se lesionou, contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em setembro. Depois disso, ele foi poupado no jogo contra o Palmeiras, na grama artificial do Allianz Parque, no início de novembro, mesmo com o Santos sob grande ameaça de rebaixamento.

O Santos ressaltou que a tecnologia, além de manter a estética e a maciez da grama natural, conta com um sistema de amortecimento e tração que reduz o risco de lesões e garante uniformidade. "Com uma superfície uniforme, o sistema minimiza as variações de desempenho que podem ocorrer devido a condições climáticas e ao estado do campo", disse o CEO da empresa que está implantado o gramado no CT santista, Alessandro Oliveira.

Para o clube, a novidade vai permitir uma adaptação melhor quando o time jogar em estádios com gramados sintéticos. Após a instalação, o campo deverá passará por um processo de certificação feito por um laboratório credenciado pela Fifa.

A discussão sobre o uso de gramado sintético ganhou novo capítulo no início de dezembro, quando Palmeiras, Botafogo, Atlético-MG, Athletico Paranaense e Chapecoense, que têm o piso artificial em suas arenas, se posicionaram por meio de nota conjunta para defender a tecnologia nas competições.

Neymar, com Thiago Silva e Lucas Moura, liderou no início de 2025 um movimento de jogadores contra o gramado sintético. Eles foram os responsáveis por uma articulação que resultou em uma campanha divulgada nas redes sociais para que as partidas não mais sejam disputadas em pisos artificiais.