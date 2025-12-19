Santos estuda o mercado para reforçar o seu ataque com a iminente saída de Guilherme

A diretoria do Santos está com as atenções voltadas para o mercado de jogadores de olho na montagem do elenco para a temporada 2026. A prioridade no clube é buscar nomes para o setor ofensivo já que o atacante Guilherme está de saída para defender o Houston Dynamo, dos Estados Unidos.

De acordo com o site ge os dirigentes trabalham com três possibilidades neste fim de ano: Vitinho, Antony Alves e ainda o colombiano Marino Hinestroza. O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda torce para que a situação seja logo resolvida a fim de não ter a pré-temporada comprometida.

Após um ano conturbado no Internacional (o clube só escapou da ameaça do rebaixamento no Brasileirão na última rodada), o atacante Vitinho surge como opção. Embora o seu contrato vá até junho do ano que vem, o atleta já manifestou o desejo de deixar o clube. O impasse surge na exigência do Inter em ter uma compensação financeira para liberar o atleta de imediato.

Outra opção da diretoria, Antony Alves, ex-Corinthians, atualmente defende o Portland Timbers, da MLS. O atleta tem vínculo com o time americano até o fim do próximo ano e uma transferência depende de uma conversa entre as duas diretorias. Terceira opção, Hinestroza vive um bom momento no Atlético Nacional da Colômbia e está valorizado no mercado.

Já sobre Gabigol, o assunto exige cautela máxima. Sem ambiente no Cruzeiro após perder uma cobrança na disputa de pênaltis contra o Corinthians, pelas semifinais, que culminou com a eliminação da equipe mineira da Copa do Brasil, o atacante não esconde o desejo de retornar à Vila Belmiro.