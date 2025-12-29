Santos aluga Vila Belmiro para evento gospel e show de dupla sertaneja

Sem compromissos depois que foi encerrada a temporada 2025, o Santos decidiu alugar a Vila Belmiro para conseguir receita com o calendário esportivo parado. O estádio foi palco de duas apresentações musicais no último final de semana.

A dupla sertaneja Henrique e Juliano se apresentou no último sábado, 27, para 20 mil pessoas. No domingo, 28, com entrada gratuita, a Vila recebeu o Clamor Brasil, um dos maiores eventos de música gospel do país.

Esta não é a primeira vez que a atual gestão promove eventos na Vila Belmiro. Pensando no futuro e na viabilidade do futuro estádio, que deverá ser uma arena multiuso, a diretoria tem adotado essas iniciativas como um passo inicial na consolidação de novos modelos de utilização do estádio.

A estimativa é de que o Santos tenha arrecadado cerca de R$ 5 milhões com os últimos eventos, considerando o aluguel da Vila e a comercialização de ingressos, camarotes, alimentos e bebidas.

"Nós temos testado modelos e, assim, construído desde já uma cultura de ter shows e grandes eventos na Vila Belmiro. O primeiro que organizamos já foi importante para entendermos a direção que planejamento seguir. Precisamos criar oportunidades de entretenimento. Essa é uma diretriz da atual gestão, que busca estar mais próxima da Baixada Santista, não apenas com jogos, mas também oferecendo experiências positivas que agreguem valor ao estádio", acrescenta Luiz Fernando Vella, gerente administrativo do Santos.

Os eventos na Vila Belmiro estavam previstos para acontecer no início de janeiro. Porém, com a antecipação do calendário do futebol brasileiro, foi preciso remanejar as datas para o fim de dezembro.

O Santos planeja levar mais eventos para a Vila Belmiro entre junho e julho de 2026, durante a disputada da Copa do Mundo. O calendário do futebol brasileiro será paralisado e o clube pensa em atrair novos shows para seu estádio.