Salah fica no banco, Liverpool abre 2 a 0, mas cede empate ao Leeds nos acréscimos no Inglês

O Liverpool empatou com o Leeds United por 3 a 3 neste sábado, no Elland Road, pela 15ª rodada da Premier League. Atual campeão, o time de Arne Slot voltou a oscilar e desperdiçou uma vitória que parecia garantida. Salah novamente ficou no banco e não entrou em campo.

O tropeço aumenta a pressão sobre Slot, já que o Liverpool chega apenas aos 23 pontos, na oitava colocação, e segue distante do G-4. O Leeds, por sua vez, tem 15 pontos e ocupa a 16ª posição, ainda próximo da zona de rebaixamento.

Apesar de ter quase 70% de posse de bola no primeiro tempo, o Liverpool criou pouco e teve dificuldades para transformar o domínio territorial em chances claras. A melhor oportunidade saiu dos pés de Curtis Jones, que carimbou o travessão.

O panorama mudou rapidamente na etapa final. Logo aos três minutos, Ekitike abriu o placar em finalização precisa. Três minutos depois, o atacante ampliou ao completar cruzamento da direita, fazendo 2 a 0 e dando a impressão de que os visitantes controlariam o jogo.

O Leeds reagiu com um pênalti convertido por Calvert-Lewin, que diminuiu para 2 a 1. A pressão aumentou, e o empate veio aos 30 minutos, quando Stach recebeu de Aaronson e bateu no canto para fazer 2 a 2.