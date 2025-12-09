Salah fica de fora de jogo da Champions League; entenda o motivo

Salah ficou no banco de reservas nos últimos três jogos. Adrian Dennis / AFP

O mau ambiente entre Mohamed Salah e o Liverpool ganhou mais um capítulo, com o atacante sendo excluído da lista de relacionados para o jogo da Champions League contra a Inter de Milão.

No final de semana, o jogador concedeu entrevista e criticou o técnico Arne Slot por deixá-lo no banco pela terceira partida consecutiva.

— Tive várias promessas na pré-temporada e agora estou no banco por três jogos, então acho que posso dizer que não cumpriram as promessas. Eu disse várias vezes que eu tinha um bom relacionamento com o técnico, e de repente não temos mais qualquer relacionamento — declarou o atacante de 33 anos em entrevista ao jornal inglês "The Telegraph".

A fala, no entanto, não repercutiu bem internamente e Slot, com apoio da diretoria, decidiu por não levar Salah para Milão. O técnico holandês chegou ao Liverpool na temporada passada e foi campeão da Premier League com Salah como artilheiro, com 27 gols.

Companheiro de Salah, Alisson foi questionado sobre a situação do atacante e prometeu falar com o egípcio.

— Ele não estar disponível é uma consequência do que ele fez. Ainda não falei com o Salah sobre isso, mas quero. Temos uma boa relação, não só como colegas de time. Não temos muito tempo livre fora dos treinos, mas somos bons amigos. Tivemos bons e maus momentos juntos. Vou ter uma conversa com ele, mas isso será privado — disse o goleiro brasileiro.