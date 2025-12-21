Saints x Jets: horário e onde assistir ao jogo pela NFL

Saints recebe o Jets em New Orleans. Sean Gardner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O futebol americano não para neste fim de ano. Na tarde deste domingo (21), um dos confrontos será entre New Orleans Saints e New York Jets, às 15h. O jogo será realizado na Caesars Superdome, em New Orleans.

Abaixo, fique por dentro do duelo válido pela Semana 16 da liga.

New Orleans Saints x New York Jets

Quando? Domingo (21), às 15h

Onde assistir? NFL Game Pass anuncia a transmissão

Próximos jogos da NFL

Assista ao Primecast

O PrimeCast tem episódio inédito sobre a NFL e a NBA toda semana. O podcast pode ser acessado pelas principais plataformas de áudio, além do site e aplicativo de GZH .