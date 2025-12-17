Sada Cruzeiro vence campeão africano e se recupera no Mundial de Clubes de vôlei

Ler resumo

Gaúcho Lucão é um dos destaques do Sada Cruzeiro. Volleyball World / Divulgação

Em situação delicada no Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Masculino, o Sada Cruzeiro manteve suas chances de classificação às semifinais, ao derrotar o Asswehly SC Volleyball,da Líbia, nesta quarta-feira (17), em Belém (PA), por 3 a 0 (25/16, 25/11 e 25/21), em apenas 63 minutos de jogo válido pelo Grupo B.

Agora, para ficar com uma das vagas e sonhar com seu sexto título no torneio, o time dirigido pelo técnico Filipe Ferraz precisará derrotar o Umbria Volley Perugia, da Itália, na quinta-feira (18).

O jogo

Douglas Souza fez 11 pontos. Volleyball World / Divulgação

Após a derrota por 3 a 0 para o Osaka Bluteon, do Japão, na estreia, Filipe Ferraz optou por manter a mesma escalação titular. Matheus Brasília foi o levantador, com os ponteiros Rodriguinho e Douglas Souza, os centrais Lucão e Otávio e o oposto Oppenkoski, além do líbero Alê.

Na estreia diante dos japoneses, o Sada Cruzeiro sentiu a ausência do experiente Wallace. O oposto de 38 anos passou recentemente por uma cirurgia de correção de lesão na cartilagem do joelho direito e não tem prazo estabelecido para retornar às quadras.

As três parciais foram de controle total do atual campeão mundial, que fez 40 pontos de ataque, nove de bloqueio e seis de saque, mas cometeu 19 erros diante de um adversário muito inferior tecnicamente.

Destaques

Com 17 acertos, Oppenkoski foi o principal pontuador da partida, seguido do central Lucão, com 15, e do ponteiro Douglas Souza, que fez 11 pontos. Na equipe da Líbia, o oposto Mohamed Garwash terminou com nove pontos.

Confira a tabela de jogos:

Terça-feira (16)

Sada Cruzeiro 0 x 3 Osaka Bluteon

Perugia 3 x 0 Asswehly

Al-Rayyan 0 x 3 Praia Clube

Vôlei Renata 2 x 3 Warta Zawiercie

Quarta-feira (17)

Sada Cruzeiro 3 x 0 Asswehly

13h - Perugia x Osaka Bluteon

17h - Al-Rayyan x Warta Zawiercie

20h30 - Vôlei Renata x Praia Clube

Quinta-feira (18)

10h - Sada Cruzeiro x Perugia

13h - Asswehly x Osaka Bluteon

17h - Praia Clube x Warta Zawiercie

20h30 - Vôlei Renata x Al-Rayyan

Sábado (20)

Semifinais - 15h e 18h30

Domingo (21)

15h - Disputa do 3º lugar

18h30 - Final

Onde assistir o Mundial de Clubes: