Sada Cruzeiro perde para time japonês na estreia do Mundial de Clubes de vôlei masculino

Atual campeão, o Sada Cruzeiro começou com derrota, na 20ª edição do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Masculino. Em Belém (PA), sede da competição, o time mineiro foi superado pelo Osaka Bluteon, do Japão, por 3 sets a 0, parciais de 25/14, 25/18 e 25/14 , em uma hora e seis minutos de partida disputada no Ginásio Mangueirinho.

O time mineiro foi completamente dominado no jogo disputado na manhã desta terça-feira (16). Com um bom volume de jogo e excelente trabalho de bloqueio, a equipe japonesa se impôs sem muita dificuldade.

Liderado pelo levantador francês Antoine Brizard, bicampeão olímpico, o Osaka Bluteon teve um ataque muito eficiente, com 19 pontos anotados pelo ponteiros Shoma Tomita e Miguel López. O cubano, que conquistou três edições da Superliga, dois Mundiais e um Sul-Americano pelo time mineiro, fez 13, e o oposto canhoto Yuji Nishida terminou com 11 pontos.

No Sada Cruzeiro, que encontrou muita dificuldade no passe, nenhum jogador chegou a 10 pontos. Quem mais pontuou foi o ponta Douglas Souza, com sete.

— A gente não entrou em quadra hoje. Não sei se foi o horário (10h), apesar de que treinamos nos últimos dias pela manhã. Mas é Mundial e amanhã tem outro jogo e depois outro. Temos pouco para ajustar. Agora é focar ir pra próxima — disse Douglas Souza em entrevista para a Cazé TV, após a partida.

Como será disputado o Mundial

O Mundial tem oito times divididos em dois grupos de quatro, que enfrentarão os rivais dentro das respectivas chaves.

As duas melhores equipes de cada grupo disputam as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.

O Grupo A é formado pelos brasileiros Vôlei Renata/Campinas e Praia Clube, Al-Rayyan (Catar) e Warta Zawiercie (Polônia). No B estão Sada Cruzeiro, Osaka Bluteon (Japão), Umbria Volley Perugia (Itália) e Asswehly SC Volleyball (Líbia).

Confira a tabela de jogos:

Terça-feira (16)

Sada Cruzeiro 0 x 3 Osaka Bluteon

13h - Perugia x Asswehly

17h - Al-Rayyan x Praia Clube

20h30 - Vôlei Renata x Warta Zawiercie

Quarta-feira (17)

10h - Sada Cruzeiro x Asswehly

13h - Perugia x Osaka Bluteon

17h - Al-Rayyan x Warta Zawiercie

20h30 - Vôlei Renata x Praia Clube

Quinta-feira (18)

10h - Sada Cruzeiro x Perugia

13h - Asswehly x Osaka Bluteon

17h - Praia Clube x Warta Zawiercie

20h30 - Vôlei Renata x Al-Rayyan

Sábado (20)

Semifinais - 15h e 18h30

Domingo (21)

15h - Disputa do 3º lugar

18h30 - Final

Onde assistir o Mundial de Clubes:

O torneio terá transmissão ao vivo pela CazeTV e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei).

Veja todos os campeões mundiais:

