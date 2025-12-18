Sada Cruzeiro perde para o Perugia e está eliminado do Mundial de Clubes de Vôlei Masculino

Ler resumo

Rodriguinho ataca contra o bloqueio triplo do Perugia. Volleyball World / Divulgação

Um dos maiores vencedores da história do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Masculino, com cinco títulos, o Sada Cruzeiro foi eliminado na fase de grupos da 20ª edição do torneio, que acontece em Belém, no Pará.

Nesta quinta-feira (18), o time mineiro foi derrotado pelo Umbria Volley Perugia, da Itália, por 3 a 0, parciais de 25/19, 25/23 e 25/21, em uma hora e 18 minutos.

Com o resultado, o Sada Cruzeiro encerra a etapa com apenas uma vitória em três partidas e três pontos ganhos. Os italianos mantiveram os 100% de aproveitamento e o sonho de repetir os títulos de 2022 e 2023. O Osaka Bluteon, do Japão, ficou com a outra vaga do Grupo B na semifinal.

O jogo

Levantador Giannelli comandou o Perugia no jogo. Volleyball World / Divulgação

Após perder na estreia para o Osaka Bluteon, a equipe brasileira necessitava derrotar o Perugia por 3 a 0 ou 3 a 1 para ficar com uma das vagas nas semifinais.

Com jogadores de oito nacionalidades, o time dirigido por Angelo Lorenzetti assumiu a liderança do primeiro set, após sair perdendo por 3 a 0. Oppenkoski liderou o ataque so Sada Cruzeiro, com seis pontos, enquanto o tunisiano Ben Tara e o polonês Kamil Semeniuk marcaram cinco vezes, cada, para a equipe italiana, que fez a diferença nos pontos de bloqueio (3 a 0) e saque (2 a 0) e fechou em 25 a 19.

Na segunda parcial, o Perugia começou melhor e fez 5 a 3, mas um boa sequência de saques de Rodriguinho recolocou o Sada Cruzeiro na liderança (6/5). Aos poucos, os italianos foram se impondo e empataram em 12 a 12 e viraram em 14 a 13, mas o time brasileiro retomou a ponta em 18 a 17, após bloqueio de Rodriguinho sonre Ben Tara.

Sem poder perder o set para ainda ter chances de classificação, o Sada Cruzeiro acabou cometendo erros na reta final e levou a virada, após estar vencendo por 21 a 19, perdendo o set por 25 a 23 em um saque desperdiçado por Otávio.

O Perugia entrou no terceiro set classificado para as semifinais, já que necessitava vencer apenas duas parciais para se classificar ao lado do Osaka Bluteon.

Mas o atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa não diminuiu o ritmo e deu um show de bloqueios, encerrando o confronto com 12 pontos no fundamento, seis apenas na última parcial, vencida por 25 a 21.

Destaques

Semeniuk foi o maior pontuador do jogo. Volleyball World / Divulgação

O 16 acertos, o ponta polonês Semeniuk foi o maior pontuador do Perugia, que ainda contou com 11 pontos do central argentino Agustín Loser.

No Sada Cruzeiro, o oposto Oppenkoski fez 13, quatro a mais que o central Lucão.

Como está sendo disputado o Mundial

O Mundial tem oito times divididos em dois grupos de quatro, que enfrentarão os rivais dentro das respectivas chaves.

As duas melhores equipes de cada grupo disputam as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.

O Grupo A é formado pelos brasileiros Vôlei Renata/Campinas e Praia Clube, Al-Rayyan (Catar) e Warta Zawiercie (Polônia). No B estão Sada Cruzeiro, Osaka Bluteon (Japão), Umbria Volley Perugia (Itália) e Asswehly SC Volleyball (Líbia).

Confira a tabela de jogos:

Terça-feira (16)

Sada Cruzeiro 0 x 3 Osaka Bluteon

Perugia 3 x 0 Asswehly

Al-Rayyan 0 x 3 Praia Clube

Vôlei Renata 2 x 3 Warta Zawiercie

Quarta-feira (17)

Sada Cruzeiro 3 x 0 Asswehly

Perugia 3 x 2 Osaka Bluteon

Al-Rayyan 0 x 3 Warta Zawiercie

Vôlei Renata 3 x 1 Praia Clube

Quinta-feira (18)

Sada Cruzeiro 0 x 3 Perugia

13h - Asswehly x Osaka Bluteon

17h - Praia Clube x Warta Zawiercie

20h30 - Vôlei Renata x Al-Rayyan

Sábado (20)

Semifinais - 15h e 18h30

Domingo (21)

15h - Disputa do 3º lugar

18h30 - Final

Onde assistir ao Mundial de Clubes

O torneio terá transmissão ao vivo pela CazeTV e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei).