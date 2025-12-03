Sada Cruzeiro derruba invencibilidade do Praia Clube e assume liderança da Superliga masculina

O Sada Cruzeiro venceu o duelo mineiro da Superliga masculina de vôlei, contra o Praia Clube, nesta terça-feira (2), por 3 a 1 (25/21, 24/26, 25/20 e 25/19), em 2h12min de partida válida pela 8ª rodada, quebrou a invencibilidade do rival e assumiu a liderança da competição.
Com 25 acertos, o oposto Oppenkoski foi o destaque do jogo e maior pontuador.
Além dele, o Sada Cruzeiro contou com 32 pontos de sua dupla de centrais, sendo 18 de Lucão e 14 de Otávio. O ponteiro Douglas Souza fez outros 10.
No Praia Clube, que agora é o terceiro colocado, o ponta Paulo Vinícios fez 19.