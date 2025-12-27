Sabalenka e Kyrgios se enfrentam em nova versão da "Batalha dos Sexos": data, horário e onde assistir

Ler resumo

Sabalenka e Kyrgios com o troféu da "Batalha dos Sexos". FADEL SENNA / AFP

Um dos momentos mais marcantes da história do esporte mundial ocorreu em 1973, quando Billie Jean King e Bobby Riggs se enfrentaram em uma partida de tênis que ficou conhecida como a "Batalha dos Sexos".

Agora, 52 anos depois, o confronto será revivido entre a bielorrussa Aryna Sabalenka e o australiano Nick Kyrgios. A partida, marcada para as 13h (de Brasília) deste domingo (28), será realizada em Dubai, com transmissão da Cazé TV.

— Gosto de desafios, e enfrentar um atleta masculino, como o Nick, é um grande desafio. A visibilidade é incrível, muitas pessoas vão nos assistir. Será um momento histórico, mas estamos fazendo isso por diversão, para ajudar o tênis a crescer. Será um jogo de alto nível e vou derrotá-lo, disso tenho certeza— disse Sabalenka, atual número 1 do mundo.

Polêmico e com uma carreira em que suas atitudes superaram o talento, Kyrgios está em um momento de retorno e longe do seu melhor nível.

— Seria mentira dizer que não estou um pouco nervoso. Nós dois já jogamos em grandes estádios pelo mundo. Ela é campeã de Grand Slam, eu já disputei partidas incríveis, mas sei que o mundo inteiro estará assistindo — afirmou o vice-campeão de Wimbledon em 2022.

A Batalha de 1973

Em 1975, Billie Jean venceu seu sexto título em Wimbledon. AELTC / Divulgação

Billie Jean King era apontada, na época, como a número 1 do mundo — o ranking feminino seria introduzido apenas em novembro de 1975. Aos 29 anos, a jogadora nascida na Califórnia ostentava 31 títulos de Grand Slam, 10 em simples, 12 em duplas e nove em duplas mistas.

Já Bobby Riggs, aos 55 anos, era um ex-campeão de Wimbledon (1939) e bicampeão do US Open (1939 e 1941), além de finalista em Roland Garros (1939) e do US Open (1940).

A partida disputada no Astrodome, em setembro de 1973, reuniu oficialmente 30.492 espectadores, sem contar os estimados 50 milhões de telespectadores nos Estados Unidos e os 90 milhões nos 37 países que acompanharam a transmissão ao vivo.

Billie Jean, além de grande jogadora, era uma grande ativista e brigava por direitos de igualdade entre homens e mulheres, exigindo premiações idênticas no esporte, por exemplo.

Riggs havia desafiado e vencido facilmente (6/2 e 6/1) outro grande nome do tênis feminino, a australiana Margaret Court, então com 31 anos e 22 títulos de simples em Grand Slam. Este jogo foi disputado em maio, pouco antes de ela vencer seus dois últimos Majors e se tornar até hoje a maior vencedora da história. Apenas Novak Djokovic tem o mesmo número de troféus da lenda australiana.

Contrária ao desafio, Billie Jean resolveu aceitar a proposta assim que viu Riggs vencer Court. Segundo ela "não se tratava apenas do meu orgulho ou reputação. Imaginei que nosso circuito poderia ser ameaçado ou desaparecer e isso arruinaria e afetaria a autoestima de todas as mulheres".

O jogo foi um espetáculo ao melhor estilo dos grandes eventos dos esportes dos Estados Unidos e acabou vencido por Billie Jean em três sets, parciais de 6/4, 6/3 e 6/3.

Repercussão

A repercussão pré e pós-jogo foi gigantesca. "O drop shot e o voleio ouvido em todo o mundo", escreveu o jornal londrino Sunday Times.

Segundo o jornalista Neil Amdur, do New York Times, "talvez o mais importante para as mulheres em todo o mundo seja que ela (Billie Jean) convenceu os céticos de que uma atleta pode sobreviver a situações de alta pressão e que os homens são tão suscetíveis ao nervosismo quanto as mulheres".

O certo é que Billie Jean fez história e até hoje é reconhecida como uma das mulheres mais importantes da história, na disputa por espaço justo em um mundo extremamente machista.

Em 1990, a revista Life a descreveu como um dos "100 americanos mais importantes do século 20", sendo ela a única atleta mulher na lista, ao lado de nomes como Muhammad Ali, Walt Disney, Albert Einstein, Henry e John Ford, Ernest Hemingway, Martin Luther King Jr., Elvis Presley, John D. Rockefeller Jr., Eleanor Roosevelt, Andy Warhol e Malcolm X.

A história se tornou filme em 2017 (A Guerra dos Sexos), com Emma Stone, que naquele ano ganhou o Oscar de Melhor Atriz pelo musical La Land, e Steve Carell, Globo de Ouro em 2006 pela série The Office, interpretando os dois tenistas.

O tênis já teve outras "Batalhas dos Sexos" após o confronto entre Billie Jean King e Bobby Riggs, mas nenhuma delas tão marcante e histórica como aquela de 20 de setembro de 1973.