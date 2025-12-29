Ronaldo afirma que não lucrou nada com venda do Cruzeiro: 'Mas salvei o clube da falência'

Ronaldo Nazário encerrou nesta segunda feira o primeiro dia da Cúpula Mundial do Esporte em Dubai. O ex-atacante e agora empresário falou sobre sua experiência em campo e na administração. No final de 2021, ele comprou 90% das ações do Cruzeiro por R$ 400 milhões. Em 2024, após reestruturar o clube, que estava na Série B, vendeu suas ações para o empresário Pedro Lourenço, dono dos Supermercados BH.

Ele contou que um amigo comentou que havia uma oportunidade de comprar o Cruzeiro, que atravessava uma boa fase e que ele era o único que poderia salvá-lo. "A dívida era de US$ 200 milhões, e eu não tinha esse dinheiro. Mas, no futebol, com tanta paixão e tantos torcedores, qualquer desafio te fortalece, e eu disse: 'Vou tentar'", relatou o brasileiro no fórum internacional.

O Cruzeiro amargava sua segunda temporada na segunda divisão do Brasileiro sem conseguir o acesso. "No primeiro ano, conseguimos o acesso cinco rodadas antes do fim. E quitamos a dívida. Vendi o time no ano passado e não lucrei nada, mas salvei o clube da falência", afirmou Ronaldo, que fez sua estreia profissional no Cruzeiro, em 1993. "Era um dos cinco maiores clubes quando comecei a jogar, e eu tinha uma dívida com eles."

Ronaldo disse que não foi para a universidade porque já jogava no PSV aos 17 anos. "Meu MBA foi jogar pelo mundo, aprendendo com presidentes, diretores de marketing, diretores financeiros... No Real Madrid, foi muito especial porque, pela primeira vez, um presidente mudou o mundo do futebol em todos os sentidos: Florentino Pérez, que é o melhor presidente que já conheci", afirmou ele, que em maio deste ano transferiu suas ações do espanhol Valladolid a um grupo de investimentos dos EUA.

Sobre suas atuações dentro de campo, Ronaldo reviu imagens dos três gols que marcou, vestindo a camisa do Real Madrid, contra o Manchester United no Old Trafford pelo jogo da volta das quartas de final da Champions League, em 2003. "Foi o momento mais especial que já vivi fora de casa. Todos os torcedores do United estavam me aplaudindo. Eles me mostraram muito respeito. Os torcedores britânicos, com os do Brasil, são os melhores do mundo", afirmou ele. O time inglês venceu por 4 a 3, mas o Real avançou na competição.