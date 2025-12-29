Ronald Araújo volta a treinar com o Barça

O zagueiro uruguaio Ronald Araújo voltou aos treinos do Barcelona nesta segunda-feira (29), após várias semanas afastado por esgotamento mental, segundo a imprensa espanhola, o que representa um reforço importante para o líder do Campeonato Espanhol, que enfrenta o Espanyol no dérbi de sábado.

O jogador da seleção uruguaia participou do treino no centro de treinamento de Sant Joan Despí, perto de Barcelona, juntamente com seus companheiros de equipe, conforme observado por um jornalista da AFP.

O técnico Hansi Flick havia explicado que Araújo estava indisponível devido a "uma situação de ordem pessoal", poucos dias depois de o jogador ter sido criticado por um cartão vermelho que contribuiu para a derrota por 3 a 0 do seu time contra o Chelsea na Liga dos Campeões, no final de novembro.

Seu retorno coincide com uma grave lesão no joelho sofrida pelo zagueiro dinamarquês Andreas Christensen, que ficará afastado dos gramados por vários meses.

O Barcelona vai visitar o Espanyol em um dos clássicos mais aguardados dos últimos anos, já que o time 'blaugrana' lidera o campeonato e os 'periquitos' ocupam a quinta posição.