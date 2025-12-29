Ronald Araujo retorna aos treinos no Barcelona depois de pausa por saúde mental

Ronald Araujo foi a principal novidade da volta aos treinos do Barcelona, que fez uma sessão aberta no estádio Johan Cruyff, nesta segunda-feira. Poucos dias após ser expulso na derrota para o Chelsea, em Londres, pela Champions League, em 25 de novembro, Araujo pediu ao Barcelona um período indeterminado de afastamento para se recuperar mentalmente.

O defensor uruguaio recebeu uma calorosa recepção da torcida do Barcelona ao voltar a treinar ao lado de seus companheiros. Ronald Araujo entrou em campo com o goleiro Ter Stegen e realizou os exercícios iniciais de aquecimento ao lado de Fermín.

Araujo ainda não estabeleceu um prazo para retornar à sua rotina diária normal. Aos 26 anos, a programação de depende de como ele vai se sentir, tanto mental quanto fisicamente, nos próximos dias. Desde que decidiu se afastar dos treinos do Barcelona, Araujo realizou uma viagem espiritual a Jerusalém e depois passou alguns dias no Uruguai, onde trabalhou com um preparador físico.

Houve muitas mensagens de apoio a Araujo no estádio Johan Cruyff. O meia Dani Olmo também retornou aos treinos, após sofrer uma luxação no ombro contra o Atlético de Madrid, no dia 2 dezembro. Desde então, Olmo perdeu três rodadas de LaLiga, uma partida da Champions League e um jogo da Copa do Rei.