Roma decide jogo no 1º tempo, vence o Genoa e se aproxima do pelotão de frente do Italiano

A Roma precisou de meia hora para definir a vitória sobre o Genoa nesta segunda-feira, em partida que complementou a 17ª rodada do Campeonato Italiano. Diante de um estádio Olímpico lotado a equipe grená fez 3 a 1 sobre o rival e se aproximou dos primeiros colocados na competição.

Com o resultado positivo, a equipe da casa contabiliza agora 33 pontos na classificação e aparece em quarto lugar na tabela. A Inter de Milão lidera o torneio de forma isolada com três pontos a mais e tem o Milan (35) e o Napoli (34) logo atrás.

Em um momento completamente diferente nesta disputa, a realidade do Genoa é tentar se distanciar da zona de rebaixamento. Com 14 pontos, e no 17º posto, o time só está à frente do Verona (12), Pisa (11) e da última colocada Fiorentina (9).

Em campo, apostando em uma postura altamente ofensiva, a Roma movimentou o marcador logo aos 14 minutos. Soule aproveitou uma bola pelo lado direito da grande área, achou espaço para a finalização e chutou firme para fazer 1 a 0.

A torcida não precisou esperar muito tempo para gritar gol novamente. Evan Ferguson deu um passe na medida para Manu Kone. Na conclusão, a bola desviou e enganou o goleiro Daniele Sommariva, que nada pode fazer. Destaque da Roma no primeiro tempo, Evan Ferguson aumentou a festa nas arquibancadas ao sacramentar a vantagem de 3 a 0 com 30 minutos de partida.