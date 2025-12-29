Rodada do NBB define cruzamentos da Copa Super 8

Pinheiros e Flamengo disputam liderança. Fernanda Georges / Divulgação/EC Pinheiros

O primeiro turno da fase de classificação do Novo Basquete Brasil (NBB) será encerrado nesta segunda-feira (29), com nove jogos e a definição das posições das equipes que disputarão a Copa Super 8, torneio que ocorre na última semana de janeiro de 2026 com os oito primeiros colocados.

Com a rodada realizada no último sábado (27), as vagas estão preenchidas. Resta apenas a ordem dos confrontos, que serão eliminatórios.

A Copa Super 8 garante ao campeão uma vaga na Champions League das Américas 2026/2027, competição que dá ao seu vencedor um lugar na Copa Intercontinental de 2027.

Confira os jogos desta segunda:

18h30 - Sesi-Franca (SP) x Rio Claro (SP)

19h30 - Fortaleza/Basquete Cearense (CE) x Cruzeiro (MG)

19h30 - Bauru Basketball (SP) x Brasília Basquete (DF)

19h30 - Pato Basquete (PR) x Pinheiros (SP)

19h30 - Basket Osasco (SP) x São José Basketball (SP)

19h30 - Unifacisa (PB) x Minas Tênis Clube (MG)

20h - Mogi Basquete (SP) x Caxias do Sul Basquete (RS)

20h - Flamengo (RJ) x Botafogo (RJ)

20h - Corinthians (SP) x União Corinthians (RS)

Classificação do NBB:

1º - Pinheiros 34

2º - Flamengo 34

3º - Minas Tênis Clube 33

4º - Sesi-Franca 33

5º - Brasília Basquete 31

6º - Corinthians 30

7º - Paulistano 30

8º - São José 29

9º - Bauru Basketball 27

10º - Mogi Basquete 27

11º - União Corinthians 27

12º - Caxias do Sul Basquete 27

13º - Unifacisa 27

14º - Cruzeiro 23

15º - Pato Basquete 23

16º - Fortaleza/Basquete Cearense 22

17º - Rio Claro 22

18º - Basket Osasco 22

19 - Botafogo 21

20º - Vasco da Gama 21