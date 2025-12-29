Rodada do NBB define cruzamentos da Copa Super 8

O primeiro turno da fase de classificação do Novo Basquete Brasil (NBB) será encerrado nesta segunda-feira (29), com nove jogos e a definição das posições das equipes que disputarão a Copa Super 8, torneio que ocorre na última semana de janeiro de 2026 com os oito primeiros colocados.
Com a rodada realizada no último sábado (27), as vagas estão preenchidas. Resta apenas a ordem dos confrontos, que serão eliminatórios.
A Copa Super 8 garante ao campeão uma vaga na Champions League das Américas 2026/2027, competição que dá ao seu vencedor um lugar na Copa Intercontinental de 2027.
Confira os jogos desta segunda:
- 18h30 - Sesi-Franca (SP) x Rio Claro (SP)
- 19h30 - Fortaleza/Basquete Cearense (CE) x Cruzeiro (MG)
- 19h30 - Bauru Basketball (SP) x Brasília Basquete (DF)
- 19h30 - Pato Basquete (PR) x Pinheiros (SP)
- 19h30 - Basket Osasco (SP) x São José Basketball (SP)
- 19h30 - Unifacisa (PB) x Minas Tênis Clube (MG)
- 20h - Mogi Basquete (SP) x Caxias do Sul Basquete (RS)
- 20h - Flamengo (RJ) x Botafogo (RJ)
- 20h - Corinthians (SP) x União Corinthians (RS)
Classificação do NBB:
- 1º - Pinheiros 34
- 2º - Flamengo 34
- 3º - Minas Tênis Clube 33
- 4º - Sesi-Franca 33
- 5º - Brasília Basquete 31
- 6º - Corinthians 30
- 7º - Paulistano 30
- 8º - São José 29
- 9º - Bauru Basketball 27
- 10º - Mogi Basquete 27
- 11º - União Corinthians 27
- 12º - Caxias do Sul Basquete 27
- 13º - Unifacisa 27
- 14º - Cruzeiro 23
- 15º - Pato Basquete 23
- 16º - Fortaleza/Basquete Cearense 22
- 17º - Rio Claro 22
- 18º - Basket Osasco 22
- 19 - Botafogo 21
- 20º - Vasco da Gama 21