Rodada de Natal da NBA: horários e onde assistir aos jogos

A tradicional rodada de Natal da NBA vai proporcionar cinco boas partidas nesta quinta-feira (25). Todos os jogos terão transmissão para o Brasil, por meio da ESPN e do Disney+.
A rodada começa às 14h (de Brasília), com um duelo da Conferência Leste. O New York Knicks recebe o Cleveland Cavaliers no Madison Square Garden.
Na sequência, às 16h30min, o Oklahoma City Thunder busca a revanche sobre o San Antonio Spurs. Na Copa da NBA, a franquia texana venceu o atual campeão da liga na semifinal.
A partir das 19h, o Golden State Warriors, de Stephen Curry, enfrenta o Dallas Mavericks, do novato Cooper Flagg, marcando um duelo de gerações.
Depois, às 22h, o Los Angeles Lakers, de Luka Doncic e LeBron James, recebe o Houston Rockets, liderado por Kevin Durant.
Fechando a rodada de Natal, já na sexta-feira (26) no Brasil, 0h30min, tem Denver Nuggets, de Nikola Jokic, contra Minnesota Timberwolves, de Anthony Edwards.
Programação da rodada de Natal da NBA
- 14h - New York Knicks x Cleveland Cavaliers (ESPN 2 e Disney+).
- 16h30min - Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs (ESPN 2 e Disney).
- 19h - Golden State Warriors x Dallas Mavericks (ESPN 2 e Disney+).
- 22h - Los Angeles Lakers x Houston Rockets (ESPN 2 e Disney+).
- 00h30min - Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves (ESPN 2 e Disney+).