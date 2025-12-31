Roberto Carlos se pronuncia após passar por cirurgia no coração: 'Não tive ataque cardíaco'

Um dos maiores nomes do futebol brasileiro e mundial, o pentacampeão do mundo Roberto Carlos usou as redes sociais nesta quarta-feira para tranquilizar os fãs após ser submetido a uma cirurgia no coração em São Paulo. Na postagem, o jogador disse que o procedimento foi preventivo e afirmou que está se recuperando bem.

Ele afirmou ainda que tudo foi planejado e negou que tenha sofrido um ataque no coração. Na publicação, o ex-lateral-esquerdo usou uma imagem onde aparece sorrindo e descansando em uma poltrona no leito hospitalar.

"Gostaria de esclarecer recentes informações. Passei por um procedimento médico preventivo, previamente planejado com minha equipe médica. O procedimento foi bem sucedido e estou bem. Não tive ataque cardíaco", diz parte do texto.

Uma publicação do diário espanhol As, nesta quarta-feira, informou que o jogador revelado pelo União São João de Araras foi imediatamente internado para uma cirurgia de inserção de cateter. Ainda de acordo com o periódico, o procedimento, que deveria durar 40 minutos, estendeu-se por quase três horas devido a uma complicação.

Em suas redes sociais, Roberto Carlos, de 52 anos, enfatizou que o seu estado de saúde está dentro da normalidade. "Estou confiante, me recuperando bem, e ansioso por voltar à plena forma física e retomar os meus compromissos profissionais e pessoais em breve".