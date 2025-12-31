Roberto Carlos, ex-lateral da seleção, tem complicação durante cirurgia no coração, diz jornal

Roberto Carlos, ex-lateral da seleção brasileira e do Real Madrid, está hospitalizado após ser submetido a uma cirurgia no coração. O procedimento foi realizado para a inserção de um cateter de durou aproximadamente três horas. A informação é do jornal As, da Espanha.

Segundo a publicação, Roberto Carlos estava de férias no Brasil quando um exame médico diagnosticou um pequeno coágulo sanguíneo na perna do ex-jogador de 52 anos. Uma ressonância magnética indicou a necessidade de uma intervenção cirúrgica no coração.

"Ele foi imediatamente internado para uma cirurgia de inserção de cateter. O procedimento, que deveria durar 40 minutos, estendeu-se por quase três horas devido a uma complicação. No final, tudo correu bem e o embaixador do Real Madrid está fora de perigo, mas permanece sob observação rigorosa . Ele ficará em observação por mais 48 horas para garantir que sua recuperação continue", escreveu o As.

Ainda de acordo com a publicação, representantes do atleta enviaram um comunicado em nome do ex-jogador. "Agora estou bem e sob vigilância constante", disse Roberto Carlos.

Considerado um dos maiores laterais-esquerdos de todos os tempos, o jogador revelado pelo União São João de Araras, se consagrou com a camisa do Real Madrid, clube pelo qual atuou por quase uma década e virou ídolo. Foram 13 títulos, incluindo três Champions e quatro edições da LaLiga, com 71 gols marcados em 584 partidas.