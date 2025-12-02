River Plate depende de título do Boca Juniors para ir à Libertadores de 2026; entenda cenário

O River Plate pode não disputar a Copa Libertadores da América de 2026. O time de Marcelo Gallardo vive situação incômoda e depende do rival Boca Juniors para estar no torneio continental do ano que vem.

Para jogar a Libertadores, o River precisa que o Boca Juniors seja o campeão do torneio Clausura na Argentina. A equipe de Gallardo já foi eliminada da competição nacional, nas oitavas de final, após perder para o Racing.

O Boca Juniors tem classificação assegurada para a Libertadores de 2026. Caso seja o vencedor do torneio Clausura, irá abrir uma vaga extra na competição da Conmebol. Tal vaga seria ocupada pelo quarto colocado do ranking anual, que é o River Plate.

Nesta lista, o River Plate ficou atrás de Rosario Central, Boca Juniors e Argentinos Juniors. Caso consiga um lugar na Libertadores da próxima temporada, o River irá disputar a fase prévia.

A Argentina tem direito a cinco vagas diretas na fase de grupos da Libertadores. Duas pela tabela anual (Rosario Central e Boca Juniors), uma ao campeão do Torneio Apertura (Platense), uma ao campeão da Copa Argentina (Independiente Rivadavia) e uma ao campeão do Clausura (que ainda será definido). O país também será representado pelo Lanús, que conquistou a Copa Sul-Americana.

O lugar na fase preliminar da Libertadores fica com o terceiro colocado da classificação anual, que hoje seria o Argentinos Juniors. Se o Boca conquistar o Clausura, o Argentinos Juniors irá para a etapa de grupos e o River para a fase preliminar.