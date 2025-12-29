Rival do Brasil no Mundial, Marrocos vai às oitavas da Copa Africana com gol de bicicleta

Adversário da seleção brasileira na fase de grupos do Mundial do ano que vem, que será sediado nos Estados Unidos, México e Canadá, o Marrocos se garantiu nas oitavas de final da Copa Africana de Nações nesta segunda-feira, em Rabat, ao derrotar Zâmbia por 3 a 0. Destaque do confronto, El Kaabi marcou duas vezes e anotou um lindo gol de bicicleta. Brahim Díaz completou o placar.

Com o triunfo, os marroquinos, um dos candidatos ao título do torneio, encerraram a etapa de classificação como líder do Grupo A. Com duas vitórias e um empate, a equipe anfitriã contabilizou sete pontos e confirmou a classificação. A Zâmbia se despediu da competição

Sob o apoio de sua torcida, os donos da casa movimentaram o marcador pela primeira vez aos oito minutos da etapa inicial. Ounahi fez o cruzamento na área e El Kaabi apareceu com oportunismo para dar uma cabeçada certeira e fazer 1 a 0.

O segundo gol do jogo veio antes do intervalo. Em uma investida pela esquerda, El Kaabi falhou no momento da conclusão. A sobra ficou com Brahim Díaz, que teve tranquilidade para bater firme e ampliar a vantagem: 2 a 0, aos 26 minutos.