Ponto facultativo no RJ: finais envolvendo Flamengo e Vasco será dia opcional de folga, diz Eduardo Paes

Prefeito fez o anúncio no X nesta segunda-feira (15). Rubro-negro entra em campo às 14h, contra o PSG, em Doha, enquanto o time da Colina enfrenta o Corinthians a partir das 21h30 em SP

