Rio Grande do Sul terá seis atletas no Mundial da Juventude de Vela

O Rio Grande do Sul terá seis atletas no Campeonato Mundial da Juventude de Vela. As regatas da competição ocorrerão de 15 a 19 de dezembro, em Vilamoura, Portugal.
A delegação brasileira terá 12 velejadores, sendo seis deles oriundos de clubes gaúchos, três dos Jangadeiros e três do Veleiros do Sul.
Em Portugal, o Brasil competirá nas classes ILCA 6 (masculino e feminino), iQFoil masculino, 29er Open, 29er feminino, 420 Open, 420 feminino e Fórmula Kite masculino.
Os gaúchos
Dos seis gaúchos, os três do Clube dos Jangadeiros são: Francisco Dal Ri, no ILCA 6; Nicolas Galicchio, no IQFoil; e Melissa Paradeda, que faz dupla com Antônia Gick, do Veleiros do Sul, na classe 420 feminino.
Além de Gick, o Veleiros terá a dupla Heloisa Ruschel e Isabella Zorzi, no 29er feminino.
— No Sul-Americano, usamos o mesmo barco que vai para o Mundial e as velas do mesmo modelo, justamente para nos adaptar melhor. Eu já participei de alguns mundiais, mas nunca do Mundial da Juventude. É diferente porque todas as classes da vela jovem competem juntas, todo mundo fica no mesmo hotel, na mesma marina. Então acho que vai ser um campeonato bem diferente do que já vivi. Estou muito animada — projeta Melissa Paradeda, que ao lado de Antônia Gick venceu o Sul-Americano.
Conheça a delegação brasileira
ILCA 6 masculino
- Francisco Dal Ri - Clube dos Jangadeiros (RS)
ILCA 6 feminino
- Valentina Roma - Cabanga – Iate Clube de Pernambuco (PE)
iQFoil masculino
- Nicolas Gallicchio - Clube dos Jangadeiros (RS)
29er Open
- Zion Brandão - Iate Clube do Rio de Janeiro (RJ)
- João Vicente Joppert - Iate Clube do Rio de Janeiro (RJ)
29er feminino
- Heloisa Ruschel - Veleiros do Sul (RS)
- Isabella Zorzi - Veleiros do Sul (RS)
420 Open
- Said Royo - Iate Clube do Rio de Janeiro (RJ)
- Bernardo Oliveira - Iate Clube do Rio de Janeiro (RS)
420 feminino
- Melissa Paradeda - Clube dos Jangadeiros (RS)
- Antônia Gick - Veleiros do Sul (RS)
Fórmula Kite masculino
- Vittor Santos Filho - Nômade Kite Club (RJ)
