Rio Grande do Sul perde posição para Minas Gerais e sai do top-3 do ranking da CBF; veja a lista

Sede da CBF, no Rio de Janeiro. Marcelo Cortes / Fotoarena/Lancepress

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o Ranking Nacional de Federações (RNF) para a temporada 2026, e a principal mudança envolve diretamente o futebol gaúcho. Isso porque Minas Gerais ultrapassou o Rio Grande do Sul e assumiu a terceira posição do ranking, empurrando a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para o quarto lugar.

A Federação Mineira alcançou 41.451 pontos, abrindo vantagem de 2.168 pontos sobre a FGF, que fechou a atualização com 39.283. A liderança do ranking segue com São Paulo, que soma 93.528 pontos, seguido pelo Rio de Janeiro, em segundo, com 61.308.

Apesar da queda do Rio Grande do Sul, o topo do RNF manteve a mesma configuração geral do ano anterior. Paraná aparece em quinto lugar, enquanto Ceará, Goiás, Santa Catarina, Bahia e Pernambuco completam o grupo das dez federações mais bem colocadas do país.

Como funciona o Ranking

O Ranking Nacional de Federações é um dos principais critérios utilizados pela CBF para definir o número de vagas destinadas a cada estado em competições como a Copa do Brasil, a Série D do Campeonato Brasileiro, a Copa do Nordeste e a Copa Verde.

A partir da próxima edição, o RNF também passará por ajustes no sistema de pontuação. A mudança ocorre em função da ampliação da Copa do Brasil, que terá aumento no número de participantes, passando de 92 para 126 clubes.

Ranking Nacional de Federações – RNF 2026