Rio Grande do Sul perde posição para Minas Gerais e sai do top-3 do ranking da CBF; veja a lista

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o Ranking Nacional de Federações (RNF) para a temporada 2026, e a principal mudança envolve diretamente o futebol gaúcho. Isso porque Minas Gerais ultrapassou o Rio Grande do Sul e assumiu a terceira posição do ranking, empurrando a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para o quarto lugar.
A Federação Mineira alcançou 41.451 pontos, abrindo vantagem de 2.168 pontos sobre a FGF, que fechou a atualização com 39.283. A liderança do ranking segue com São Paulo, que soma 93.528 pontos, seguido pelo Rio de Janeiro, em segundo, com 61.308.
Apesar da queda do Rio Grande do Sul, o topo do RNF manteve a mesma configuração geral do ano anterior. Paraná aparece em quinto lugar, enquanto Ceará, Goiás, Santa Catarina, Bahia e Pernambuco completam o grupo das dez federações mais bem colocadas do país.
Como funciona o Ranking
O Ranking Nacional de Federações é um dos principais critérios utilizados pela CBF para definir o número de vagas destinadas a cada estado em competições como a Copa do Brasil, a Série D do Campeonato Brasileiro, a Copa do Nordeste e a Copa Verde.
A partir da próxima edição, o RNF também passará por ajustes no sistema de pontuação. A mudança ocorre em função da ampliação da Copa do Brasil, que terá aumento no número de participantes, passando de 92 para 126 clubes.
Ranking Nacional de Federações – RNF 2026
- São Paulo – 93.528
- Rio de Janeiro – 61.308
- Minas Gerais – 41.451
- Rio Grande do Sul – 39.283
- Paraná – 31.792
- Ceará – 24.954
- Goiás – 24.148
- Santa Catarina – 23.938
- Bahia – 23.642
- Pernambuco – 14.158
- Alagoas – 12.240
- Pará – 10.710
- Mato Grosso – 9.346
- Amazonas – 6.688
- Rio Grande do Norte – 6.131
- Paraíba – 5.507
- Maranhão – 5.451
- Sergipe – 5.082
- Distrito Federal – 3.633
- Piauí – 3.545
- Espírito Santo – 2.623
- Tocantins – 2.435
- Acre – 2.306
- Rondônia – 1.648
- Roraima – 1.598
- Mato Grosso do Sul – 1.450
- Amapá – 1.375