Renato Portaluppi prevê Seleção forte na Copa e descarta retorno imediato ao futebol: "Estou de férias"

Último trabalho de Renato foi no Fluminense. Marcelo Gonçalves / Fluminense/Divulgação

Renato Portaluppi indicou que ainda não deve retomar a carreira de treinador no início de 2026. O técnico afirmou que seguirá em período de descanso e evitou comentar sobre possíveis convites.

— Vou ficar mais um tempo (fora). Estou de férias — disse Renato, no Maracanã, onde participou do Jogo das Estrelas.

Sem clube desde a saída do Fluminense, em setembro de 2025, o treinador não detalhou por quanto tempo pretende permanecer afastado.

Além do futuro profissional, Renato comentou o momento da Seleção Brasileira e demonstrou confiança na equipe comandada por Carlo Ancelotti para a próxima Copa do Mundo. Para o treinador, o Brasil reúne fatores que o colocam entre os principais candidatos ao título do Mundial.

—Estou bastante otimista. Vem uma safra nova muito boa. O Ancelotti teve tempo para trabalhar, conhece bem os jogadores, até porque a maioria atua na Europa. Isso facilitou bastante — avaliou.

Renato destacou ainda que o desempenho no Mundial dependerá da condição física e técnica dos principais nomes, mas vê o grupo com potencial para brigar pelo hexacampeonato: