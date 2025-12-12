Remadores gaúchos são homenageados com a Medalha Vanderlei Cordeiro de Lima no Prêmio Brasil Olímpico

Juliana Ávila / COB / Divulgação

O remo é uma das modalidades mais exigentes para o corpo. Imagine a força necessária para competir com um remo a menos e, mesmo assim, chegar ao pódio. A façanha poderá ser contada para as próximas gerações pelo quarteto brasileiro medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção.

O feito foi agraciado na noite desta quinta-feira (11) com a medalha Vanderlei Cordeiro de Lima, criada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para celebrar gestos de espírito olímpico, ética e humanidade no esporte.

Andrei Jessé, Diogo Volkmann, Kayki Rocha e Miguel Marques subiram ao palco da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, sob aplausos efusivos. Andrei e Diogo são atletas do Grêmio Náutico União.

Durante a disputa do quatro sem, a forqueta que sustentava um dos remos do quarteto se soltou a 300 metros da linha de chegada. Apesar da adversidade, os brasileiros mantiveram o ritmo, cravaram o tempo de 6min32s41 e garantiram um lugar no pódio.

Os remadores do União ainda colocaram outras duas medalhas no peito. Foram prata no oito com masculino e no oito com misto.

Esta é a primeira vez que o COB concede a medalha Vanderlei Cordeiro de Lima, batizada em homenagem ao maratonista medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004. Vanderlei liderava a prova ao ser atacado por um torcedor enquanto liderava a prova. Apesar do imprevisto, seguiu na disputa e subiu ao pódio.

A iniciativa tem inspiração em outros prêmios internacionais, como a medalha Pierre de Coubertin, em que a homenagem não está ligada ao desempenho esportivo, mas a comportamentos exemplares em situações desfavoráveis.

