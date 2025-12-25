Reforço no meio-campo? Cinco nomes para Grêmio e Inter em 2026

Ganso viveu altos e baixos no Flu. MARCELO GONÇALVES / Fluminense FC

Grêmio e Inter devem ir ao mercado em busca de meio-campistas para a temporada de 2026. O Tricolor teve dificuldades para encontrar um camisa 10 para ser o organizador da equipe neste ano, assim como o Colorado sofreu para achar alguém que faça a função de Alan Patrick.

Pensando nisso, Zero Hora fez uma lista de cinco nomes para a posição, pensando no próximo ano. Confira:

Ganso (Fluminense)

O meio-campista de 36 anos perdeu espaço na equipe carioca e conviveu com problemas físicos na temporada. É um jogador conhecido por sua boa técnica e visão de jogo, ainda que peque na intensidade. Ganso tem contrato com o Flu até o fim de 2026.

Talisca (Fernebahçe-TUR)

Já teve seu nome vinculado ao Grêmio em agosto deste ano. Revelado pelo Bahia, Talisca, 31 anos, sofreu uma grave lesão em março de 2024, com a desinserção do músculo reto-femoral da coxa esquerda e necessidade de cirurgia, que o afastou dos gramados por cerca de seis meses.

Raphael Veiga (Palmeiras)

Veiga pode permanecer no Palmeiras. Cesar Grego / Palmeiras

Outro meia que já teve seu nome cogitado na dupla Gre-Nal. Foi um dos destaques do time paulista nos últimos anos e alicerce técnico da equipe de Abel Ferreira. Ainda que tenha vivido altos e baixos no Palmeiras em 2025, Veiga, 30 anos, segue bem cotado com o treinador português.

Igor Gomes (Atlético-MG)

Criado na base do São Paulo, transferiu-se para Minas Gerais no começo da temporada de 2023. O meia de 26 anos viveu também altos e baixos no clube mineiro. Neste ano, atuou em 60 dos 73 jogos que o Atlético-MG jogou na temporada. Tem contrato até o fim de 2026, o que faz com que possa assinar pré-contrato com outra equipe no meio do ano que vem.

Matheus Pereira (Fortaleza)

Aos 27 anos, foi um dos destaques do time cearense no Brasileirão. Com o rebaixamento do Fortaleza para a Série B, pode ser contratado para seguir atuando na elite do futebol brasileiro. Matheus tem contrato com a equipe até o fim de 2027.

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲