Red Bull lança projeto para revitalizar dois lugares de Porto Alegre

Red Bull Building Drop foi realizado em setembro em Porto Alegre. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Após o Red Bull Building Drop, quando Sandro Dias, o Mineirinho, desceu a fachada do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) em setembro, a Red Bull começa, neste final de semana, a entrega de uma das contrapartidas prometidas ao Estado pelo evento.

O Red Bull Do It Yourself vai revitalizar dois espaços para a prática de skate importantes da capital — Viaduto Brooklyn, no Centro Histórico, e Praça Zenaide, no Petrópolis. A revitalização terá a parceria da parceria da Spot Skateparks, responsável pelas obras.

A primeira fase do evento inicia-se neste sábado (13) no viaduto do Brooklyn, com tudo aberto para a participação dos frequentadores do local. Quem quiser poderá acompanhar de perto o trabalho das equipes e também contribuir com atividades ao longo dos dias.

Conforme divulgado pela Red Bull, toda a revitalização não terá custos para a cidade. Além da revitalizar o local, também será construído um novo obstáculo no ambiente. A entrega da pista está prevista para acontecer no dia 20 de dezembro, com uma sessão especial com uma competição de best trick aberta ao público.

A segunda parte das entregas será na Praça Zenaide, no Petrópolis, ainda sem data para começarem as obras.