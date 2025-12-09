Red Bull confirma saída do veterano assessor Helmut Marko

O influente assessor da Red Bull Helmut Marko, membro da escuderia austríaca desde a sua chegada ao grid da Fórmula 1, em 2005, deixará suas funções no final do ano, confirmou a equipe nesta terça-feira (9).

O austríaco de 82 anos, que é próximo do tetracampeão mundial Max Verstappen e também responsável pelo programa de jovens pilotos da Red Bull, tinha contrato até 2026.

"Depois de mais de 20 anos como assessor esportivo da Red Bull, Helmut Marko decidiu deixar o cargo no final de 2025. Ele foi um dos principais responsáveis pela era da Red Bull na Fórmula 1 e também do programa júnior da Red Bull", escreveu a equipe em um breve comunicado.

"Foi uma época maravilhosa que eu pude ajudar a moldar e compartilhar com tanta gente talentosa. Tudo o que construímos e conseguimos juntos me deixa muito orgulhoso", disse Marko após confirmar sua saída.

Ex-piloto e vencedor das 24 Horas de Le Mans em 1971, o veterano austríaco declarou que a perda do título mundial de Max Verstappen no último domingo em Abu Dhabi, apesar de ter ficado a apenas dois pontos do campeão Lando Norris (McLaren) após uma incrível reação no final da temporada, o marcou "profundamente".

"Isso me fez entender claramente que era o momento certo para, pessoalmente, encerrar este longo, intenso e frutífero capítulo", explicou.

"Helmut nos deixar é uma notícia muito triste. Ele foi parte fundamental da nossa equipe e de todo um programa de automobilismo da Red Bull durante mais de duas décadas", declarou Laurent Mekies, diretor da Red Bull Racing, citado em comunicado.

"Portanto, este é o fim de um capítulo incrivelmente bem-sucedido. Sua saída deixará um vazio e sentiremos sua falta", acrescentou o francês em texto publicado na rede social X.

A decisão teria sido tomada na segunda-feira em Abu Dhabi, após uma reunião entre os dirigentes da Red Bull, entre eles Oliver Mintzlaff, um dos diretores-gerais da empresa austríaca responsável pelo departamento de esportes, segundo o portal Motorsport.

Laurent Mekies, que está na equipe desde julho, após a demissão do histórico chefe britânico Christian Horner, já havia insinuado que haveria mudanças.

"A Fórmula 1 não é um ambiente estático: estamos sempre ajustando a organização, seja na área técnica ou esportiva", explicou.