Red Bull Bragantino atropela Vitória e complica rival na luta contra o rebaixamento

O Red Bull Bragantino conquistou uma vitória importantíssima na noite desta quarta-feira, quando jogando no Estádio Cícero de Souza Marques, em partida atrasada da 34ª rodada do Brasileirão, superou o Vitória por 4 a 0, acabou com qualquer chance de rebaixamento e entrou de vez na briga por G-8.
Com o resultado, o time de Bragança Paulista quebrou uma sequência de duas derrotas consecutivas, foi a 48 pontos e saltou, ao menos de forma momentânea, para o novo lugar, logo atrás do São Paulo, que pode fechar a última vaga na Pré-Libertadores 2026, caso Cruzeiro ou Fluminense conquistem a Copa do Brasil.
Do outro lado, o time de Jair Ventura viu uma sequência de cinco jogos de invencibilidade acabar e estacionou nos 42 pontos, se complicando na briga contra o rebaixamento e deixando a definição da permanência para a rodada final.
Buscando recuperação no Brasileirão, o Red Bull Bragantino se lançou ao ataque desde o apito inicial e conseguiu construir a vitória antes dos 10 minutos. Aos cinco, John John deu um lançamento de almanaque para Eduardo Sasha, que apenas tocou na saída de Thiago Couto para abrir o marcador.
E não demorou para sair o segundo. Aos sete, Nathan cruzou da direita, Pitta ajeitou de cabeça e Sasha, de chaleira, mandou para o fundo do gol. O placar quase foi ampliado novamente aos 10, quando Pitta mandou de cabeça e Thiago Couto operou um milagre.
Após a pressão inicial, o Vitória conseguiu responder aos 16, quando Erick mandou de fora da área e mandou rente à trave, mas quem teve de trabalhar novamente foi Thiago Couto, que evitou mais um gol aos 28, em chute de Gabriel e aos 45, em tentativa de John John.
Na volta para o segundo tempo, porém, o goleiro do Vitória nada pôde fazer aos cinco, quando Lucas Sasha tocou na intermediária para Lucas Barbosa, que cortou para o meio e mandou no cantinho, fazendo o terceiro do Bragantino, que não parou por aí.
Aos 19, Juninho Capixaba arrancou livre pela esquerda e cruzou para John John, que de primeira, parou em Thiago Couto, mas no rebote, mandou para o fundo do gol e fez o quarto do time paulista. Com uma vantagem tranquila no marcador, o time paulista apenas administrou o marcador até o fim e garantiu a goleada.
As equipes voltam a campo para a 38ª e última rodada do Brasileirão neste domingo, às 16h. No Barradão, o Vitória joga pela permanência na elite nacional diante do São Paulo. Já no Beira-Rio, o Red Bull Bragantino encara o apertado Internacional.
FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO 4 X 0 VITÓRIA
RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba (Guilherme Lopes); Gabriel, Jhon Jhon e Gustavinho (Eric Ramires); Lucas Barbosa (Matheus Fernandes), Eduardo Sasha (Vinicinho) e Isidro Pitta (Thiago Borbas). Técnico: Vagner Mancini.
VITÓRIA - Thiago Couto; Lucas Halter (Dudu, depois Ricardo Ryller), Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Willian Oliveira e Ramon; Cantalapiedra (Matheuzinho), Erick (Osvaldo) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.
GOLS - Eduardo Sasha, aos cinco e sete minutos do primeiro tempo. Lucas Barbosa, aos cinco, e John John, aos 19 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Lucas Barbosa, Vanderlan e Gustavinho (Red Bull Bragantino).
ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).
RENDA - R$ 62.435,00.
PÚBLICO - 2.755 torcedores.
LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).