Recuperado de lesão, Milik volta a ser relacionado pela Juventus após 18 meses

O atacante polonês Arkadiusz Milik, que não joga há 18 meses devido a uma grave lesão no joelho esquerdo, está de volta à Juventus, anunciou nesta sexta-feira (19) o técnico da equipe, Luciano Spalletti.

Milik está na lista de relacionados da Juve para o jogo de sábado contra a Roma, pela 16ª rodada do Campeonato Italiano.

"Ele está feliz como uma criança que encontrou um brinquedo perdido", disse Spalletti em entrevista coletiva.

Milik, de 31 anos, passou por duas cirurgias no joelho desde que se lesionou em junho de 2024, em um amistoso da seleção da Polônia contra a Ucrânia (vitória por 3 a 1), dias antes do início da Eurocopa. Pela Juventus, seu último jogo foi no dia 25 de maio de 2024.

Um ano após a lesão, o clube de Turim renovou o contrato de Milik até junho de 2027.

Quinta colocada no Campeonato Italiano com 26 pontos, a Juventus tem um jogo importante contra um adversário direto na parte de cima da tabela, a Roma, que está na quarta posição com 30 pontos.