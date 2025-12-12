Real Sociedad perde para Girona (2-1) na abertura da 16ª rodada do Espanhol

A Real Sociedad sofreu sua terceira derrota consecutiva em LaLiga nesta sexta-feira (12), a oitava em 16 rodadas, ao perder para o Girona por 2 a 1 em casa pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol.

O time basco saiu na frente pouco antes do intervalo, com um gol do atacante português Gonçalo Guedes (35') mas os visitantes viraram o jogo na reta final.

Em apenas oito minutos, o ponta-direita ucraniano Viktor Tsygankov marcou dois gols (76' e 84'), que tiraram provisoriamente o clube catalão da zona de rebaixamento. O Girona está em 17º lugar, com 15 pontos.

A Real Sociedad, por sua vez, ocupa a 14ª posição com 16 pontos, apenas dois a mais que o Mallorca (18º), o primeiro time na zona de rebaixamento.

--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Real Sociedad - Girona 1 - 2

- Sábado:

(10h00) Atlético de Madrid - Valencia

(12h15) Mallorca - Elche

(14h30) Barcelona - Osasuna

(17h00) Getafe - Espanyol

- Domingo:

(10h00) Sevilla - Real Oviedo

(12h15) Celta Vigo - Athletic Bilbao

(14h30) Levante - Villarreal

(17h00) Alavés - Real Madrid

- Segunda-feira:

(17h00) Rayo Vallecano - Betis

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 40 16 13 1 2 47 20 27

2. Real Madrid 36 16 11 3 2 32 15 17

3. Villarreal 35 15 11 2 2 31 13 18

4. Atlético de Madrid 31 16 9 4 3 28 15 13

5. Espanyol 27 15 8 3 4 19 16 3

6. Betis 24 15 6 6 3 25 19 6

7. Athletic Bilbao 23 16 7 2 7 15 20 -5

8. Getafe 20 15 6 2 7 13 17 -4

9. Elche 19 15 4 7 4 18 17 1

10. Celta Vigo 19 15 4 7 4 18 19 -1

11. Alavés 18 15 5 3 7 13 15 -2

12. Rayo Vallecano 17 15 4 5 6 13 16 -3

13. Sevilla 17 15 5 2 8 20 24 -4

14. Real Sociedad 16 16 4 4 8 20 24 -4

15. Osasuna 15 15 4 3 8 14 18 -4

16. Valencia 15 15 3 6 6 14 23 -9

17. Girona 15 16 3 6 7 15 30 -15

18. Mallorca 14 15 3 5 7 15 22 -7

19. Real Oviedo 10 15 2 4 9 7 22 -15

20. Levante 9 15 2 3 10 16 28 -12

./bds/bur-dam/cl/aam