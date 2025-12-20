Real Sociedad anuncia americano Pellegrino Matarazzo como seu novo técnico

Quase uma semana após a demissão de Sergio Francisco, a Real Sociedad anunciou neste sábado (20) o seu novo treinador: o americano Pellegrino Matarazzo, que assinou contrato com o clube basco até junho de 2027.

"Ele chega à Real Sociedad para recolocar a equipe nos trilhos e dar um novo impulso em uma temporada em que ainda há desafios pela frente", afirmou a Real Sociedad em um comunicado.

Matarazzo assistirá ao vivo no domingo ao jogo da equipe filial e será apresentado no Estádio Anoeta na segunda-feira.

Ele assume o comando de uma Real Sociedad que se encontra na parte inferior da tabela, atualmente na 16ª posição, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

Neste sábado, os 'blanquiazules' deixaram a vitória escapar nos acréscimos na casa do lanterna Levante, terminando com um amargo empate em 1 a 1, que pelo menos serviu para quebrar uma sequência de três derrotas consecutivas no campeonato.

Pellegrino Matarazzo, de 48 anos, nascido em Nova Jersey em uma família de origens italianas, teve uma carreira como jogador bastante discreta no futebol alemão.

No entanto, ele se destacou como treinador, tendo passado toda a sua carreira de técnico na Alemanha, onde comandou principalmente o Stuttgart (2019-2022) e o Hoffenheim (2023-2024).

Ele levou o Stuttgart à primeira divisão e classificou o Hoffenheim para a Liga Europa.