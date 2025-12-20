Real Madrid e Sevilla se enfrentam neste sábado (20), às 17h, pela 17ª rodada de La Liga. O jogo ocorre no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.
Escalações para Real Madrid x Sevilla
Real Madrid: Courtois; Asencio, Huijsen, Rudiger e Garcia; Tchouaméni, Arda Guler, Rodrygo, Bellingham e Vinícius Júnior; Mbappé. Técnico: Xabi Alonso
Sevilla: Vlachodimos; Cardoso, Gudelj e Castrín; Carmona, Agoumé, Mendy e Oso; Sow, Fernández e Romero. Técnico: Matías Almeyda
Onde assistir a Real Madrid x Sevilla
A partida será transmitida ao vivo no Disney+