Real Madrid e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (10), pela sexta rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.
Escalações para Real Madrid x Manchester City
Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Güler, Bellingham; Vinicius Jr e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.
Manchester City: Donnarumma; Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, O'Reilly; González, Cherki, Reijnders, Foden, Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
Onde assistir a Real Madrid x Manchester City
A partida será transmitida ao vivo pela TNT e pela HBO Max.