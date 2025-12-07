Real Madrid e Celta se enfrentam neste domingo (7), às 17h, pela 16ª rodada da La Liga. O jogo ocorre no Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha.
Escalações para Real Madrid x Celta
Real Madrid: Courtois, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Álvaro Carreras, Tchouaméni, Dani Ceballos, Valverde, Jude Bellingham, Vini Jr., Kylian Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.
Celta: Ionut Radu, Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso, Javier Rueda, Fran Beltrán, Miguel Román, Sergio Carreira, Iago Aspas, Borja Iglesias, Bryan Zaragoza. Técnico: Claudio Giráldez.
Onde assistir a Real Madrid x Celta
A partida será transmitida ao vivo pela Disney+.