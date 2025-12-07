Real Madrid tem dois expulsos, perde e vê Barcelona abrir vantagem na ponta da La Liga

O Real Madrid viveu uma noite para esquecer no Santiago Bernabéu. Com dois jogadores expulsos e longe de seu melhor desempenho, o time de Xabi Alonso foi derrotado pelo Celta Vigo por 2 a 0 neste domingo, pela 15ª rodada da La Liga, e viu o Barcelona abrir quatro pontos de vantagem na liderança.

Os merengues permanecem com 36 pontos, contra 40 do rival catalão. Já o Celta chega a 19 pontos e sobe para a décima colocação.

Vinicius Júnior foi titular, mas teve atuação discreta, assim como Mbappé, que parou em Radu nas poucas chances claras que teve. Entre os brasileiros, Militão iniciou a partida, porém deixou o campo ainda no primeiro tempo após sentir lesão. Rodrygo entrou no decorrer da etapa final, enquanto Endrick permaneceu no banco.

O Real ainda começou melhor e teve oportunidades suficientes para abrir o placar. Bellingham obrigou Radu a grande defesa após cabeceio na pequena área, e Güler levou perigo em finalizações de média distância. O Celta reagiu nos minutos finais e quase marcou em contra-ataque puxado por Bryan Zaragoza, que deixou Güler em condição de finalizar, mas o turco bateu para fora.

Na volta do intervalo, o castigo veio cedo. Aos oito minutos, Bryan Zaragoza recebeu pela esquerda e cruzou com precisão para Williot Swedberg completar de primeira, no canto de Courtois, colocando o Celta em vantagem no Bernabéu.

A situação merengue ficou ainda mais delicada aos 18 minutos. Após receber cartão amarelo um minuto antes, Fran García cometeu nova falta forte e foi expulso, deixando o Real com um jogador a menos. Mesmo assim, a equipe conseguiu criar uma chance clara com Mbappé, que recebeu lançamento de Rüdiger e tentou por cobertura, mas a bola saiu por cima.