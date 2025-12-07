Real Madrid perde para Celta em casa e vê Barcelona se distanciar na liderança

Depois de quebrar uma série de três empates com a boa vitória sobre o Athletic Bilbao (3 a 0) no meio de semana, o Real Madrid voltou a tropeçar, desta vez com uma derrota em casa para o Celta de Vigo por 2 a 0 neste domingo (7), que deixa a equipe a quatro pontos do Barcelona, líder do Campeonato Espanhol.

Dois gols do sueco Williot Swedberg (54' e 90'+3) deram a vitória ao time galego. O Real Madrid terminou a partida com dois jogadores a menos, pelas expulsões de Fran García (64') e Álvaro Carreras (90'+2).

Antes, a equipe merengue tinha sofrido o primeiro golpe com a lesão do zagueiro brasileiro Éder Militão, que será mais um no lotado departamento médico do clube.

O técnico Xabi Alonso terá que administrar a crise antes do duelo com o Manchester City na próxima quarta-feira, pela Liga dos Campeões, também no Santiago Bernabéu.

- Lesão de Militão -

A falta de mobilidade e velocidade do Real Madrid perto do terço final do campo permitiu que o Celta organizasse seu jogo e aproveitasse algumas chances de gol no primeiro tempo.

Pablo Durán e Bryan Zaragoza não conseguiram converter suas chances, apesar de terem ficado cara a cara com o goleiro Thibaut Courtois. Justamente em uma jogada de Durán (20'), Militão chegou para interceptar e caiu com dores na coxa esquerda, sendo substituído por Antonio Rüdiger.

De acordo com as imagens, o zagueiro brasileiro teria sentido uma fisgada na corrida e saiu de campo sem conseguir apoiar o pé no chão.

A partir desse momento, o Real Madrid se mostrou mais ativo no ataque. Em jogada iniciada por Viníncius Júnior pela esquerda, Jude Bellingham passou a bola para Arda Güler (38'), que bateu de esquerda e errou o alvo.

Pouco antes do intervalo, um passe longo de Aurélien Tchouaméni até Vini Jr. (47'+3) acabou em uma finalização que o goleiro Ionut Radu conseguiu afastar.

No segundo tempo, Fede Valverde (47') arriscou de longe e Radu foi para ágil para desviar.

Com o Real Madrid no ataque, Swedberg abriu o placar com uma bela finalização de calcanhar após cruzamento pela esquerda de Bryan Zaragoza.

- Nervos à flor da pele -

Com o Celta dominando posse de bola e o Real Madrid permanecendo passivo, a torcida começou a vaiar. No entanto, a situação do time merengue piorou quando Fran García foi expulso três minutos depois, após receber dois cartões amarelos, primeiro por falta sobre Sergio Carreira e depois por derrubar Swedberg.

O astro francês Kylian Mbappé, artilheiro do campeonato com 16 gols, teve a chance de empatar ao ficar cara a cara com o goleiro, mas chutou por cima do travessão.

Nos acréscimos, Álvaro Carreras perdeu a cabeça e foi expulso também por receber dois cartões amarelos: em poucos segundos, foi punido primeiro por fazer gestos contra a arbitragem e depois por mais reclamações.

Logo em seguida, Swedberg ficou livre na área e driblou Courtois antes de mandar a bola para as redes.

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Real Oviedo - Mallorca 0 - 0

- Sábado:

Villarreal - Getafe 2 - 0

Alavés - Real Sociedad 1 - 0

Betis - Barcelona 3 - 5

Athletic Bilbao - Atlético de Madrid 1 - 0

- Domingo:

Elche - Girona 3 - 0

Valencia - Sevilla 1 - 1

Espanyol - Rayo Vallecano 1 - 0

Real Madrid - Celta Vigo 0 - 2

- Segunda-feira:

(17h00) Osasuna - Levante

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 40 16 13 1 2 47 20 27

2. Real Madrid 36 16 11 3 2 32 15 17

3. Villarreal 35 15 11 2 2 31 13 18

4. Atlético de Madrid 31 16 9 4 3 28 15 13

5. Espanyol 27 15 8 3 4 19 16 3

6. Betis 24 15 6 6 3 25 19 6

7. Athletic Bilbao 23 16 7 2 7 15 20 -5

8. Getafe 20 15 6 2 7 13 17 -4

9. Elche 19 15 4 7 4 18 17 1

10. Celta Vigo 19 15 4 7 4 18 19 -1

11. Alavés 18 15 5 3 7 13 15 -2

12. Rayo Vallecano 17 15 4 5 6 13 16 -3

13. Sevilla 17 15 5 2 8 20 24 -4

14. Real Sociedad 16 15 4 4 7 19 22 -3

15. Valencia 15 15 3 6 6 14 23 -9

16. Mallorca 14 15 3 5 7 15 22 -7

17. Osasuna 12 14 3 3 8 12 18 -6

18. Girona 12 15 2 6 7 13 29 -16

19. Real Oviedo 10 15 2 4 9 7 22 -15

20. Levante 9 14 2 3 9 16 26 -10