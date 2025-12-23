Real Madrid oficializa empréstimo do atacante Endrick ao Lyon

O Real Madrid oficializou nesta terça-feira o empréstimo do atacante Endrick para o Lyon, da França. O acordo prevê que o atleta brasileiro fique no clube francês até o fim do primeiro semestre.

Contratado junto ao Palmeiras por um valor fixo de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 200 milhões, à época) acrescidos de bônus por metas, Endrick teve dificuldades de adaptação ao clube merengue e enfrentou a forte concorrência de Kylian Mbappé.

Em sua primeira temporada, Endrick teve mais oportunidades, quando ainda era comandado pelo italiano Carlo Ancelotti, hoje na seleção brasileira. Porém, a chegada de Xabi Alonso alterou o panorama, e o atacante se viu preterido e decidiu buscar espaço em outro clube, a fim de atrair os olhares do time nacional para disputar a Copa do Mundo de 2026.

No Lyon, Endrick vai vestir a camisa 9. Seu contrato prevê que ele jogue ao menos 25 partidas como titular.

As metas que continuam em vigor no acordo entre Palmeiras e Real Madrid durante esse período de empréstimo envolvem duas premiações individuais: o Golden Boy, concedido pela revista italiana Tuttosport ao melhor jogador com menos de 21 anos do futebol europeu; e o Prêmio Kopa, que também é dado ao melhor atleta Sub-21, mas pela France Football (a mesma da Bola de Ouro). Se vencer um deles, Endrick renderá mais 1 milhão de euros (R$ 6,4 milhões, na cotação atual) ao Palmeiras.