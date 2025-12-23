Real Madrid e Lyon anunciam acordo pelo empréstimo de Endrick

O Lyon anunciou nesta terça-feira (23) que chegou a um acordo com o Real Madrid para ter o atacante brasileiro Endrick por empréstimo até junho de 2026, quando termina a temporada europeia.

O jogador, de 19 anos, chegou ao clube merengue em meados de 2024, mas não estava nos planos do técnico Xabi Alonso, que deu a ele poucos minutos em campo nos últimos meses.

O valor da operação é de cerca de 1 milhão de euros (R$ 6,5 milhões na cotação atual), sem opção de compra ao final do contrato de empréstimo.

"Seu perfil ofensivo, seu impacto em zonas decisivas e sua energia são importantes para apoiar a equipe na segunda metade da temporada, que é marcada por inúmeros objetivos a serem alcançados", destacou o Lyon em comunicado.

Endrick deve se apresentar no dia 29 de dezembro em seu novo clube, atual quinto colocado no Campeonato Francês e que lidera a primeira fase da Liga Europa.

O jovem atacante, que tem 14 jogos e três gols marcados pela Seleção Brasileira, também espera relançar sua carreira na França visando a Copa do Mundo de 2026.

"Sim, falei com ele [Endrick] no começo desta temporada. Ele estava lesionado, mas agora está bem, de volta, e tem que pensar com o seu entorno o que é melhor (...) Creio que para ele é importante voltar a jogar e mostrar as suas qualidades", disse o técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, em entrevista publicada pela revista placar em novembro.