Real Betis e Barcelona se enfrentam neste sábado (6), às 14h30min, pelo jogo da 15ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo ocorre no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, na Espanha.
Escalações para Real Betis x Barcelona
Real Betis: Valles; Ruibal, Natan, Bartra, Gómez; Altimira, Roca; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Hernández. Técnico: Manuel Pellegrini.
Barcelona: J. Garcia; Koundé, Cubarsí, Martin, Balde; De Jong, Eric Garcia, Yamal, Pedri, Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.
Onde assistir a Real Betis x Barcelona
A partida será transmitida ao vivo na ESPN e no Disney+.
Tabela da La Liga
