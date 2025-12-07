Rayssa comemora o título de tetracampeã. Pablo Vaz / SLS Super Crown/Divulgação

A brasileira Rayssa Leal é tetracampeã do SLS Super Crown, evento que encerra a temporada da SLS Championship Tour. Neste domingo (7), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, ela superou cinco correntes para garantir mais um título.

Rayssa liderou a final desde a fase inicial, quando cada atleta dá duas voltas de 45 segundos. Depois de uma volta que alcançou 8,3, a brasileira assumiu a ponta ao superar a australiana Chloe Covell por um décimo.

Na etapa das manobras, a dona de duas medalhas olímpicas (prata em Tóquio-2020 e bronze em Paris-2024) foi perfeita logo na primeira manobra e manteve a liderança depois de Covell ter errado suas primeiras tentativas. A australiana começou a se recuperar a partir da terceira manobra, quando alcançou 8,8.

Com erros de Covell e das japonesas, Rayssa já tinha o título assegurado antes mesmo de sua última manobra, para o delírio de 10 mil torcedores.

—Estou muito feliz por estar aqui. Representa muito para mim competir no Brasil ao lado da minha família, eles são a minha motivação todos os dias. Para essa final, a última manobra foi pura estratégia. Depois do que vi a Chloe fazer, optei pelo que eu me sentia mais confiante, e deu certo — disse Rayssa, que nesta temporada da SLS venceu as etapas de Miami (EUA) e Brasília e foi vice-campeã em Las Vegas (EUA).