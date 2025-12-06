Rayssa Leal busca quarto título do SLS Super Crown: horário e onde assistir

Em São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera, Rayssa Leal busca manter o título do SLS Super Crown. Atual tricampeã do evento, que encerra a temporada da SLS Championship Tour, a maranhense de 17 anos é a grande atração da final programada para o domingo (7) às 11h15min. A RBS TV e o SporTV 2 anunciam a transmissão.
O Super Crown será realizado em dois dias e irá apontar os campeões do skate street. As eliminatórias acontecerão no sábado (6), com oito skatistas, na disputa feminina, e 20, na masculina. Os quatro melhores de cada naipe avançarão para a decisão, ao lado dos dois primeiros colocados de cada ranking e que estão previamente qualificados para a final.
No feminino, Rayssa Leal e a australiana Chloe Covell só entrarão na pista no domingo, assim como o estadunidense Nyhah Huston, atual campeão e dono de outros cinco títulos mundiais, e o brasileiro Giovanni Vianna, campeão em 2023 e vice em 2024, na competição masculina.
Brasileiros e fórmula de disputa
Além de Rayssa, o Brasil ainda terá Gabi Mazetto e Duda Ribeiro, no feminino. Entre os homens a lista de brasileiros é maior e tem Felipe Gustavo, Filipe Mota, Carlos Ribeiro e Gabryel Aguiar.
Nas eliminatórias, cada skatista terá direito a duas voltas completas e três tentativas de manobras individuais, com as duas melhores notas valendo para o resultado final. Os quatro primeiros de cada categoria avançam para se juntar aos dois pré-classificados para as finais.
Confira os participantes do SLS Super Crown:
Feminino:
- Rayssa Leal (BRA)
- Chloe Covell (AUS)
- Aoi Uemura (JAP)
- Liz Akama (JAP)
- Coco Yoshizawa (JAP)
- Gabi Mazetto (BRA)
- Margielyn Didal (PHI)
- Duda Ribeiro (BRA)
- Funa Nakayama (JAP)
Masculino:
- Nyjah Huston (EUA)
- Giovanni Vianna (BRA)
- Vincent Milou (FRA)
- Gustavo Ribeiro (POR)
- Sora Shira (JAP)
- Felipe Gustavo (BRA)
- Jhancarlos Gonzales (COL)
- Braden Hoban (EUA)
- Filipe Mota (BRA)
- Ryan Decenzo (CAN)
- Kairi Netsuke (JAP)
- Cordano Russell (EUA)
- Yuto Horigome (JAP)
- Chris Joslin (EUA)
- Carlos Ribeiro (BRA)
- Ginwoo Onodera (JAP)
- Shane O'Neill (AUS)
- Gabryel Aguilar (BRA)
- Ángelo Caro (PER)
- Miles Silvas (EUA)
Confira a programação:
Sábado (6)
- 8h às 10h — Treino masculino
- 9h — Abertura dos portões
- 10h às 11h30 — Treino feminino
- 10h15 às 11h15 — Sessão de autógrafos SLS Experience
- 11h30 às 12h45 — Eliminatórias feminino
- 13h às 14h — Treino masculino
- 14h às 16h30 — Eliminatórias masculino
Domingo (7)
- 9h — Abertura dos portões
- 9h15 às 10h15 — Treino masculino
- 10h15 às 11h15 — Treino feminino
- 11h15 às 12h30 — Final feminina Super Crown
- 12h30 às 13h30 — Sessão de autógrafos SLS Experience
- 13h às 14h — Treino masculino
- 14h às 15h15 — Final masculina
Onde assistir as eliminatórias e finais do SLS Super Crown
A transmissão de toda a competição poderá ser acompanhada pelo canal da Street League Skateboarding (SLS) no YouTube e pelo SporTV 2 no sábado, e pelo mesmos canais no domingo.
A RBS TV irá transmitir a final feminina, no domingo, dentro do Esporte Espetacular da TV Globo.