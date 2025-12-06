Rayssa Leal busca quarto título do SLS Super Crown: horário e onde assistir

Rayssa busca quarto título. GabrielFranco/@peralta / Divulgação/SLS Super Crown

Em São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera, Rayssa Leal busca manter o título do SLS Super Crown. Atual tricampeã do evento, que encerra a temporada da SLS Championship Tour, a maranhense de 17 anos é a grande atração da final programada para o domingo (7) às 11h15min. A RBS TV e o SporTV 2 anunciam a transmissão.

O Super Crown será realizado em dois dias e irá apontar os campeões do skate street. As eliminatórias acontecerão no sábado (6), com oito skatistas, na disputa feminina, e 20, na masculina. Os quatro melhores de cada naipe avançarão para a decisão, ao lado dos dois primeiros colocados de cada ranking e que estão previamente qualificados para a final.

No feminino, Rayssa Leal e a australiana Chloe Covell só entrarão na pista no domingo, assim como o estadunidense Nyhah Huston, atual campeão e dono de outros cinco títulos mundiais, e o brasileiro Giovanni Vianna, campeão em 2023 e vice em 2024, na competição masculina.

Brasileiros e fórmula de disputa

Giovanni Vianna busca seu segundo título. Julio Detefon / CBSK/Divulgação

Além de Rayssa, o Brasil ainda terá Gabi Mazetto e Duda Ribeiro, no feminino. Entre os homens a lista de brasileiros é maior e tem Felipe Gustavo, Filipe Mota, Carlos Ribeiro e Gabryel Aguiar.

Nas eliminatórias, cada skatista terá direito a duas voltas completas e três tentativas de manobras individuais, com as duas melhores notas valendo para o resultado final. Os quatro primeiros de cada categoria avançam para se juntar aos dois pré-classificados para as finais.

Confira os participantes do SLS Super Crown:

Os finalistas dos Super Crown. SLS Super Crown / Divulgação

Feminino:

Rayssa Leal (BRA)

Chloe Covell (AUS)

Aoi Uemura (JAP)

Liz Akama (JAP)

Coco Yoshizawa (JAP)

Gabi Mazetto (BRA)

Margielyn Didal (PHI)

Duda Ribeiro (BRA)

Funa Nakayama (JAP)

Masculino:

Nyjah Huston (EUA)

Giovanni Vianna (BRA)

Vincent Milou (FRA)

Gustavo Ribeiro (POR)

Sora Shira (JAP)

Felipe Gustavo (BRA)

Jhancarlos Gonzales (COL)

Braden Hoban (EUA)

Filipe Mota (BRA)

Ryan Decenzo (CAN)

Kairi Netsuke (JAP)

Cordano Russell (EUA)

Yuto Horigome (JAP)

Chris Joslin (EUA)

Carlos Ribeiro (BRA)

Ginwoo Onodera (JAP)

Shane O'Neill (AUS)

Gabryel Aguilar (BRA)

Ángelo Caro (PER)

Miles Silvas (EUA)

Confira a programação:

Sábado (6)

8h às 10h — Treino masculino

9h — Abertura dos portões

10h às 11h30 — Treino feminino

10h15 às 11h15 — Sessão de autógrafos SLS Experience

11h30 às 12h45 — Eliminatórias feminino

13h às 14h — Treino masculino

14h às 16h30 — Eliminatórias masculino

Domingo (7)

9h — Abertura dos portões

9h15 às 10h15 — Treino masculino

10h15 às 11h15 — Treino feminino

11h15 às 12h30 — Final feminina Super Crown

12h30 às 13h30 — Sessão de autógrafos SLS Experience

13h às 14h — Treino masculino

14h às 15h15 — Final masculina

Onde assistir as eliminatórias e finais do SLS Super Crown

A transmissão de toda a competição poderá ser acompanhada pelo canal da Street League Skateboarding (SLS) no YouTube e pelo SporTV 2 no sábado, e pelo mesmos canais no domingo.