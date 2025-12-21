Ravens x Patriots: horário e onde assistir ao jogo pela NFL

Ravens recebem os Patriots neste domingo. Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Domingo é dia de Sunday Night Football na NFL. Nesta noite, a partir das 22h20min, é a vez do Baltimore Ravens enfrentar o New England Patriots. O jogo será realizado no M&T Bank Stadium, em Baltimore.

Abaixo, fique por dentro do duelo válido pela Semana 16 da liga.

Baltimore Ravens x New England Patriots

Quando? Domingo (21), às 22h20min

Onde assistir? SporTV 2, Globoplay e NFL Game Pass anunciam a transmissão

Próximos jogos da NFL

