Raphinha e Matheus Cunha marcam neste domingo de futebol europeu

O futebol no Brasil está praticamente parado, mas os jogadores brasileiros que atuam nas principais ligas da Europa estão em ação e sendo importantes. Neste domingo (21), dois atletas que vestem a camiseta da Seleção Brasileira marcaram.
Na Espanha, o gaúcho Raphinha marcou o primeiro gol da vitória de 2 a 0 do Barcelona sobre o Villarreall. Lamine Yamal fez o segundo, que assegurou o triunfo do líder de La Liga. O Barça tem 46 pontos contra 42 do Real Madrid.
Na Inglaterra, Matheus Cunha até tentou, mas o Manchester United saiu de campo derrotado para o Aston Villa. O destaque da partida foi o inglês Morgan Rogers, que marcou duas vezes para o terceiro colocado da Premier League.
O Villa tem 36 pontos, atrás dos 39 do Arsenal e dos 37 do Manchester City. O United ocupa a sétima posição, com 26 pontos.
