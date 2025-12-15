Ranking da Conmebol é divulgado com 30 equipes; confira a posição de Grêmio e Inter

Grêmio disputará a Sul-Americana em 2026, enquanto o Inter não terá competições continentais. André Ávila / Agencia RBS

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira (15) o ranking anual da entidade com os 30 primeiros colocados. A lista serve como base para a organização dos potes dos sorteios da Libertadores e da Copa Sul-Americana. No caso dos times gaúchos, Grêmio e Inter estão separados por apenas uma posição.

Vice-campeão da Libertadores deste ano, o Palmeiras é o líder, com o Flamengo, atual vencedor, na segunda colocação. O top-5 ainda conta com River Plate, Boca Juniors e Peñarol, respectivamente. Entre os 10 primeiros, também estão dois brasileiros: Atlético-MG, em sexto, e São Paulo, em sétimo.

Quanto à dupla Gre-Nal, o melhor colocado é o Inter, que está na 13ª colocação, enquanto o Grêmio vem na sequência, em 14°. As outras equipes brasileiras presentes são Fluminense (11°), Athletico-PR (12°), Botafogo (19°), Corinthians (22°), Santos (27°) e Cruzeiro (29°).

Com base no ranking atual, os possíveis cabeças de chave da Libertadores são Palmeiras, Flamengo, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, LDU ou Libertad, Fluminense e Independiente del Valle. No caso da LDU, a presença no primeiro pote depende de terminar na segunda colocação do Campeonato Equatoriano.

Confira o ranking da Conmebol

Palmeiras Flamengo River Plate Boca Juniors Peñarol Atlético-MG São Paulo Nacional Racing LDU Fluminense Athletico-PR Inter Grêmio Olimpia Independiente del Valle Libertad Estudiantes Botafogo San Lorenzo Lanús Corinthians Bolívar Independiente Colo Colo Vélez Sarsfield Santos Barcelona-EQU Cruzeiro Atlético Nacional