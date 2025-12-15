Ranking da Conmebol é divulgado com 30 equipes; confira a posição de Grêmio e Inter

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira (15) o ranking anual da entidade com os 30 primeiros colocados. A lista serve como base para a organização dos potes dos sorteios da Libertadores e da Copa Sul-Americana. No caso dos times gaúchos, Grêmio e Inter estão separados por apenas uma posição.
Vice-campeão da Libertadores deste ano, o Palmeiras é o líder, com o Flamengo, atual vencedor, na segunda colocação. O top-5 ainda conta com River Plate, Boca Juniors e Peñarol, respectivamente. Entre os 10 primeiros, também estão dois brasileiros: Atlético-MG, em sexto, e São Paulo, em sétimo.
Quanto à dupla Gre-Nal, o melhor colocado é o Inter, que está na 13ª colocação, enquanto o Grêmio vem na sequência, em 14°. As outras equipes brasileiras presentes são Fluminense (11°), Athletico-PR (12°), Botafogo (19°), Corinthians (22°), Santos (27°) e Cruzeiro (29°).
Com base no ranking atual, os possíveis cabeças de chave da Libertadores são Palmeiras, Flamengo, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, LDU ou Libertad, Fluminense e Independiente del Valle. No caso da LDU, a presença no primeiro pote depende de terminar na segunda colocação do Campeonato Equatoriano.
Confira o ranking da Conmebol
- Palmeiras
- Flamengo
- River Plate
- Boca Juniors
- Peñarol
- Atlético-MG
- São Paulo
- Nacional
- Racing
- LDU
- Fluminense
- Athletico-PR
- Inter
- Grêmio
- Olimpia
- Independiente del Valle
- Libertad
- Estudiantes
- Botafogo
- San Lorenzo
- Lanús
- Corinthians
- Bolívar
- Independiente
- Colo Colo
- Vélez Sarsfield
- Santos
- Barcelona-EQU
- Cruzeiro
- Atlético Nacional
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲