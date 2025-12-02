Rafael Câmara vai participar de treinos livres na F-1 em 2026, afirma chefão da Ferrari

Depois de Gabriel Bortoleto em 2025, Rafael Câmara poderá ser o próximo piloto brasileiro a ingressar na Fórmula 1. em entrevista ao portal italiano Autoracer, Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, afirmou que o pernambucano de 20 anos poderá ter chances na escuderia italiana durante os treinos livres em 2026.

"Certamente houve interesse em Leonardo Fornaroli (campeão da F-2), mas já temos Rafael Câmara, que venceu a Fórmula 3 e estará na Fórmula 2 no ano que vem, e provavelmente fará alguns treinos livres 1 conosco, e certamente alguns testes com carros antigos", disse Vasseur.

Durante a temporada, as equipes da F-1 são obrigadas a dar duas chances para pilotos novos em treinos livres. com isso, Câmara terá a oportunidade de dirigir o carro de Lewis Hamilton ou Charles Leclerc. O brasileiro também poderá utilizar bólidos da equipe Haas, parceira da Ferrari.