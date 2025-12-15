Quem são os destaques do PSG, adversário do Flamengo na final da Copa Intercontinental

Doué é um dos principais nomes da equipe francesa. Foto por JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / / AFP

PSG e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 14h, pela final da Copa Intercontinental. O jogo ocorre no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. Os franceses chegam à competição por terem vencido a Champions League na temporada 2024/2025.

No sábado, o time de Luis Enrique venceu o Metz por 3 a 2 pelo Campeonato Francês. A equipe da capital francesa é vice-líder, com 36 pontos, um a menos que o líder Lens.

O grande desfalque do PSG para a partida será o lateral-direito Hakimi. O marroquino está em fase final de grave lesão no tornozelo esquerdo. Além disso, a equipe da França tem dois jogadores que não estão 100% antes da final do Intercontinental, contra o Flamengo: o zagueiro Marquinhos e o atacante Dembélé.

O francês é, atualmente, o ganhador da Bola de Ouro, dada pela revista France Football. No entanto, o PSG tem outros destaques que devem preocupar o técnico Filipe Luís.

Artilheiro da final da Champions League 2024/25, Désiré Doué é o atual vencedor do troféu Golden Boy, prêmio entregue pelo site italiano Tuttosport para o melhor jogador do futebol europeu na categoria sub-21. Em sua temporada de estreia pelo PSG, ele fez 16 gols e deu 14 assistências em 61 partidas.